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Канчельскис: "Спартак" незаслуженно обыграл ЦСКА, но он будет в тройке

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Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мыслями о перспективах московского "Спартака" в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу.
Фото: РИА Новости
– "Спартак" незаслуженно обыграл ЦСКА, но борьба в чемпионате продолжается, еще есть интерес, борьба за второе место. "Ростов" есть, "Ахмат" подтягивается. Думаю, "Спартак" завершит чемпионат в тройке, — цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

В своем последнем матче, который состоялся в рамках 28-го тура чемпионата России, московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1. Благодаря той виктории столичные заработали 53 балла. Они сумели забраться на 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от "армейцев", пребывающих на 2-й позиции, составляет 1 очко. Что касается 4-го места, которое за "Ростовом", то его коллектив Гильермо Абаскаля опережает на 3 балла.

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" встретится с нижегородским "Пари НН". Данный поединок состоится 28 мая 2023 года. Он начнется в 14:00 по столичному времени.


Канчельскис Спартак ЦСКА
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