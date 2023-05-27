– "Спартак" незаслуженно обыграл ЦСКА, но борьба в чемпионате продолжается, еще есть интерес, борьба за второе место. "Ростов" есть, "Ахмат" подтягивается. Думаю, "Спартак" завершит чемпионат в тройке, — цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
В своем последнем матче, который состоялся в рамках 28-го тура чемпионата России, московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1. Благодаря той виктории столичные заработали 53 балла. Они сумели забраться на 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от "армейцев", пребывающих на 2-й позиции, составляет 1 очко. Что касается 4-го места, которое за "Ростовом", то его коллектив Гильермо Абаскаля опережает на 3 балла.
В 29-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" встретится с нижегородским "Пари НН". Данный поединок состоится 28 мая 2023 года. Он начнется в 14:00 по столичному времени.
Канчельскис: "Спартак" незаслуженно обыграл ЦСКА, но он будет в тройке
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мыслями о перспективах московского "Спартака" в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу.
Фото: РИА Новости