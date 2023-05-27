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Якубко: Абаскалю было бы легче проявить себя, если бы он работал в "Зените"

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Экс-футболист "Амкара" из Словакии Мартин Якубко поделился своими мыслями по поводу наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"
- Я бы выделил одного тренера в России — это Семак. Но важно понимать, что у остальных в данный момент нет таких возможностей, как у него. Тому же Абаскалю или любому другому тренеру было бы намного легче проявить себя, если бы он работал в "Зените", - приводит мнение Якубко "РБ Спорт".

Испанский тренер Гильермо Абаскаль работает всего лишь первый сезон в РПЛ. Специалист, утвержденный на пост наставника столичного коллектива минувшим летом, неплохо работает с командой. В предыдущем сезоне "Спартак" финишировал на 10-й строчке. В этом розыгрыше национального первенства команда претендует на серебряные медали. ЦСКА, идущий на 2-й строчке, всего на 1 турнирный балл опережает дружину Абаскаля. Уже в этом туре красно-белые могут подняться на 2-е место. ЦСКА гостит у "Краснодара" Владимира Ивича, а "Спартак" на своей домашней арене примет "Пари НН" Сергея Юрана, который ведет ожесточенную борьбу за спасительную 12-ю строчку первенства.


Якубко Зенит Спартак Абаскаль
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