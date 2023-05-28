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Булыкин – о матче "Спартака" с "Пари НН": отсутствие Соболева немного скажется на остроте красно-белых

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между московскими "Спартаком" и нижегородским "Пари НН".
Фото: РИА Новости
– Думаю, у "Спартака" теперь очень хорошие шансы на серебро, но все может случится не так, как мы думаем, и не так, как кто-то хочет. Поэтому с большим интересом будем смотреть эту игру. Думаю, отсутствие Соболева немного скажется на остроте и опасности. Но в "Спартаке" есть классные футболисты — выше уровнем, чем у Нижнего. Из личного опыта скажу, что Промес все еще может составить конкуренцию Малкому в гонке бомбардиров. Плюс у "Спартака" очень большая мотивация занять 2-е место. С учетом того, что это игра 2-х команд, где обеим очень нужны очки — я думаю, голов будет мало и, вероятнее всего, победа "Спартака" со счетом 1:0 — передает слова Булыкина Sport24.

Поединок в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и нижегородским "Пари НН" состоится сегодня, 28 мая. Он начнется в 14:00 по столичному времени.

"Спартак" в настоящий момент времени располагается на 3-м месте в турнирной таблице. За 28 игр команде Гильермо Абаскаля удалось набрать 53 балла. На 2-м месте идет ЦСКА. После 29 матчей "армейцы" сумели записать в свой актив 55 очков. Таким образом, победа в сегодняшней игре позволит красно-белым подняться на 2-ю позицию в РПЛ. Нижегородский клуб, в свою очередь, с 26-ю баллами на счету идет 14-м, пребывая в зоне стыков.

Отметим, что лидер "Спартака" Александр Соболев пропустит предстоящий поединок с "Пари НН" из-за дисквалификации. В предыдущем туре, во время игры с ЦСКА (2:1), нападающий сборной России получил красную карточку. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил отстранить форварда красно-белых на 4 игры в рамках чемпионата страны.


Булыкин Спартак Нижний Новгород
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