- Легко быть тренером "Зенита", потому что в команде играют качественные футболисты. А вот со слабыми игроками тяжелее работать. Семак не отпустит свое место. Ему и некуда уходить. Его не позовут ни в один европейский клуб, - приводит мнение Петржелы Sport24.
Сергей Семак находится у руля санкт-петербуржского "Зенита" с 2018 года. Тренер сумел 5 раз подряд привести невский коллектив с золотым медалям российского первенства. В этом сезоне команда с берегов Невы после 29 туров имеет в своем активе 67 турнирных баллов и опережает ЦСКА, идущий вторым, на 12 очков. Дружина Семака сумела выиграть чемпионство за 4 тура до конца и спокойно доигрывает сезон, отпустив практических всех бразильцев в отпуск. Вчера "Зенит" поделил очки с "Сочи" (1:1), 3-й раз подряд сыграв вничью. Ранее Семак заявлял, что не планирует уходить из "Зенита". Тренер рассмотрит вариант смены клуба только в случае хорошего предложения от сильного клуба из топового чемпионата.
Петржела – о Семаке: легко быть тренером "Зенита". Его не позовут ни в один европейский клуб
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своей точкой зрения на успехи Сергея Семака.
Фото: "Чемпионат"