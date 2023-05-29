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Непомнящий: исход гонки за медали крайне непредсказуем. ЦСКА почему-то просел

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Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал борьбу за медали в чемпионате России.
Фото: ФК "Ростов"
- Матч с "Краснодаром" меня несколько удивил со знаком минус в исполнении ЦСКА. Команда почему-то просела. "Краснодар" был предпочтительней. Результат в целом по игре, "армейцы" на победу не наиграли, как и Краснодар" после удаления в своих рядах. В целом по качеству игры мне нравится ЦСКА этой зимой, даже в проигранном дерби со "Спартаком" команда выглядела неплохо. И только последний матч отыграла ниже своих возможностей. Трудно оценивать ее перспективы в борьбе за медали. Но там будет встреча с прямым конкурентом "Ростовом", который тоже сейчас выглядит не очень хорошо. Так что исход гонки крайне непредсказуем, - передают слова Непомнящего "Известия".

Московский ЦСКА в матче 29 тура Российской премьер-лиги сыграл на выезде вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0, при этом подопечные Владимира Федотова с 57 минуты играли в численном большинстве. Конкурент ЦСКА в борьбе за медали столичный "Спартак" также потерял очки, сыграв в 29 туре домашнюю ничью 0:0 с "Пари Нижним Новгородом". "Ростов", ранее потерпевший 3 поражения подряд, одержал домашнюю победу над "Ахматом" (3:2) и перед последним туром отстает на 2 очка от ЦСКА и на 1 очко от "Спартака".

В матче 30 тура ЦСКА и "Ростов" сыграют между собой на московской "ВЭБ Арене", в то время как "Спартак" на самарской "Солидарность Самара Арене" встретится с местными "Крыльями Советов", ведущими борьбу за выход из зоны стыковых матчей.


Ростов ЦСКА Спартак Непомнящий
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