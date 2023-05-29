27-летний бразильский центральный защитник "Краснодара" Кайо пропустит из-за травмы матч Суперфинала Кубка России против ЦСКА 11 июня 2023 года, сообщают СМИ.
По данным источника, футболисту диагностировали повреждение приводящей мышцы после матча 28 тура РПЛ против "Ростова" (3:0). Сообщается, что тренерский штаб "быков" не хотел бы рисковать его здоровьем и ожидает от Кайо возвращения в строй к началу межсезонных тренировочных сборов.
В текущем сезоне Кайо сыграл за "Краснодар" 28 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 1 результативный пас.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": защитник "Краснодара" Кайо пропустит Суперфинал Кубка России
По информации СМИ, центральный защитник "Краснодара" Кайо не сыграет из-за травмы против ЦСКА в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"