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Сазонов: я счастлив попадать в каждом матче в стартовый состав "Динамо"

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Защитник московского "Динамо" Саба Сазонов рассказал, что счастлив играть в основном составе "бело-голубых".
Фото: "СЭ"
"Я футболист, готов играть. Задача тренера ставить наиболее готового футболиста к этому матчу. Следовательно, раз я сегодня играл, значит, больше готов. Поэтому я только счастлив и делаю все, чтобы попадать в каждом матче в стартовый состав", - цитирует Сазонова "СЭ".

21-летний воспитанник "Зенита" Саба Сазонов, играющий на позиции центрального защитника, защищает цвета столичного "Динамо" с зимы прошлого года. В текущем сезоне на счету грузинского футболиста 23 матча в российской Премьер-лиге за московский клуб, в которых он отличился одним забитым мячом. Также Сазонов принял участие в 9 матчах текущего розыгрыша Кубка России и не отметился в них голевыми действиями.


Сазонов Динамо
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Сазонов: я счастлив попадать в каждом матче в стартовый состав "Динамо"
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