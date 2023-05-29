"Я футболист, готов играть. Задача тренера ставить наиболее готового футболиста к этому матчу. Следовательно, раз я сегодня играл, значит, больше готов. Поэтому я только счастлив и делаю все, чтобы попадать в каждом матче в стартовый состав", - цитирует Сазонова "СЭ".
21-летний воспитанник "Зенита" Саба Сазонов, играющий на позиции центрального защитника, защищает цвета столичного "Динамо" с зимы прошлого года. В текущем сезоне на счету грузинского футболиста 23 матча в российской Премьер-лиге за московский клуб, в которых он отличился одним забитым мячом. Также Сазонов принял участие в 9 матчах текущего розыгрыша Кубка России и не отметился в них голевыми действиями.
Сазонов: я счастлив попадать в каждом матче в стартовый состав "Динамо"
Защитник московского "Динамо" Саба Сазонов рассказал, что счастлив играть в основном составе "бело-голубых".
Фото: "СЭ"