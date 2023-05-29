– Не получилось забить "Пари НН". Трудная игра. Соперник не очень хотел играть. Именно играть – это было понятно. Они тянули время. "Пари НН", как и нам, нужны очки. Всем нужны очки в последних турах. Они бились, как и мы. У нас были моменты и подходы, но не хватило последнего штриха – не получилось забить, – цитирует Зиньковского "Чемпионат".
В минувшие выходные "Спартак" на своем поле не сумел распечатать голкипера "Пари НН" Артура Нигматуллина и завершил встречу с волжанами нулевой ничьей. Концовка матча проходила с подавляющим доминированием хозяев, но вскрыть эшелонированную оборону дружины Сергея Юрана им так и не удалось. Отметим, что игру с "Пари НН" пропускал нападающий Александр Соболев, который получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в предыдущем поединке.
Таким образом, команда Гильермо Абаскаля потеряла важные очки в борьбе за серебряные медали чемпионата России. Перед заключительным туром красно-белые отстают от занимающего вторую строчку в таблице ЦСКА на один балл. На пятки наступает "Ростов", у которого на одно очко меньше.
В рамках последнего, 30-го тура "Спартак" отправится в Самару, где 3 июня сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Параллельно прямые конкуренты москвичей в борьбе за медали ЦСКА и "Спартак" встретятся друг с другом на столичной "ВЭБ Арене".
Полузащитник "Спартака" Зиньковский: не хватило последнего штриха. "Пари НН" не очень хотел именно играть, тянул время
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский объяснил ничейный исход домашнего матча 29-го тура чемпионата России с "Пари Нижний Новгород" (0:0).
Фото: ФК "Спартак"