– Перед Карпиным нужно сделать низкий поклон. С ним "Ростов" прыгнул на две-три головы выше. С этими молодыми ребятами. У него в команде хорошие, перспективные пацаны. Еще год и "Ростов" замахнется на более серьезные места. А если еще вернутся легионеры, которые ушли, тогда это будет боевая единица, которая может и за чемпионство побороться. Если "Ростов" завоюет медали, буду ли я рад? Очень, — передает слова Орещука "РБ Спорт".
После 29-ти туров чемпионата России по футболу "Ростов" имеет на своем счету 53 набранных балла. Команда Валерия Карпина располагается на 4-м месте в турнирной таблице. Отставание желто-синих от 2-го места, на котором пребывает столичный ЦСКА, составляет 2 очка. На 3-й строчке идет московский "Спартак" – от него южане находятся на расстоянии 1 балла. В следующем туре "Ростов" сыграет с ЦСКА.
Последний матч подопечные Валерия Карпина провели 28 мая 2023 года. В рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" сыграл с грозненским "Ахматом". Желто-синие одержали трудовую победу со счетом 3:2 и заработали 3 важных балла для продолжения борьбы за попадание в тройку сильнейших РПЛ.
Орещук: Карпину нужно сделать низкий поклон. С ним "Ростов" прыгнул выше головы
Известный футбольный функционер Роман Орещук поделился мыслями о выступлении "Ростова" в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"