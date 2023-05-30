Матчи Скрыть

Орещук: Карпину нужно сделать низкий поклон. С ним "Ростов" прыгнул выше головы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный футбольный функционер Роман Орещук поделился мыслями о выступлении "Ростова" в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
– Перед Карпиным нужно сделать низкий поклон. С ним "Ростов" прыгнул на две-три головы выше. С этими молодыми ребятами. У него в команде хорошие, перспективные пацаны. Еще год и "Ростов" замахнется на более серьезные места. А если еще вернутся легионеры, которые ушли, тогда это будет боевая единица, которая может и за чемпионство побороться. Если "Ростов" завоюет медали, буду ли я рад? Очень, — передает слова Орещука "РБ Спорт".

После 29-ти туров чемпионата России по футболу "Ростов" имеет на своем счету 53 набранных балла. Команда Валерия Карпина располагается на 4-м месте в турнирной таблице. Отставание желто-синих от 2-го места, на котором пребывает столичный ЦСКА, составляет 2 очка. На 3-й строчке идет московский "Спартак" – от него южане находятся на расстоянии 1 балла. В следующем туре "Ростов" сыграет с ЦСКА.

Последний матч подопечные Валерия Карпина провели 28 мая 2023 года. В рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" сыграл с грозненским "Ахматом". Желто-синие одержали трудовую победу со счетом 3:2 и заработали 3 важных балла для продолжения борьбы за попадание в тройку сильнейших РПЛ.


Ростов Карпин Орещук
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Goal: переход Кварацхелии из батумского "Динамо" в "Наполи" – на второй строчке лучших европейских трансферов сезона
Червиченко: странно, что поздравление "Арсенала" Аршавину вообще появилось, потому что Англия – самая русофобская страна эксклюзив
Шпилевский: мы хотим удержать Кокорина. Полагаю, "Арис" сможет договориться с "Фиорентиной"
Орлов: Малком уйдет из "Зенита". Ему надо двигаться дальше 1
Спортивный директор "Локомотива": Изидор останется в команде на следующий сезон
Орлов: Бакаев дрогнул в "Зените". Он оказался не готов к конкуренции 1
Мостовой: Абаскаль и его помощники никому не нужны в Европе 4
Вратарь "Пари НН" Нигматуллин: Юран зарядил команду, он привнес порядок
Шпилевский – о возможном назначении в "Динамо": мы развиваемся с "Арисом". Неправильно поднимать этот вопрос
Фабрицио Романо: Энрике – главный кандидат на замену Спаллетти в "Наполи"
Экс-игрок "Спартака" Педро Роша может вернуться в РПЛ 3
Кавазашвили: видео Дзюбы, тюрьма Кокорина – в этом виноват "Зенит" 21
Борис Игнатьев: не сказал бы, что Дзюба играет блестяще, но он решает задачи
Орещук: Карпину нужно сделать низкий поклон. С ним "Ростов" прыгнул выше головы 6
Экс-рефери Федотов: "Зенит" поразил ворота "Сочи" с неправильно назначенного штрафного 1