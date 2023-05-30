- Промес — лидер команды. Через него строится вся игра "Спартака" в атаке. Он уже стал легендой клуба. Но рано или поздно Квинси уйдет из "Спартака". Когда это случится, у клуба наступят трудные времена, -приводит комментарий Рианчо "РБ Спорт".
После 29 туров российского первенства "Спартак" заработал 54 турнирных балла. Идущий третьим красно-белый коллектив отстает от ЦСКА, который идет на строчку выше, на 1 очко. В 30-м туре дружина Гильермо Абаскаля встретится с "Крыльями Советов". Игра пройдет в Самаре. Для того, чтобы забрать серебряные медали "Спартаку", помимо победы над самарцами, необходима потеря очков армейцами, которые играют с "Ростовом". Голландец Квинси Промес сыграл за "Спартак" 26 встреч в РПЛ. За этот отрезок футболист 20 раз поразил ворота своих соперников. Также в активе игрока 7 ассистентских действий.
Рианчо: когда Промес покинет "Спартак", у клуба начнутся трудные времена
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо высказался по поводу влияния на игру москвичей Квинси Промеса.
Фото: "Чемпионат"