– Чемпионат Аргентины очень непростой и тоже чем-то похож на РПЛ. Исход может решиться за 4-5 туров до окончания чемпионата. Но нужно признать, у "Зенита" было большое преимущество над остальными командами. У кого из есть потенциал бороться с "Зенитом"? У "Ахмата". Как я слышал, этот клуб не является лидером чемпионата, но, когда мы встретились, меня удивил уровень футболистов. Они были очень хороши. На выезде мы не смогли их обыграть, хотя очень старались, – передает слова Веры Metaratings.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" сумел досрочно завоевать золотые медали. Команда Сергея Семака уже после 26-ти туров стала чемпионом страны. И данный титул оказался для команды с берегов Невы 5-м кряду. Это позволило сине-бело-голубых получить 2-ю золотую звезду на свою эмблему.
Если говорить об "Ахмате", то он в нынешнем сезоне чемпионата России выступает выше ожиданий. После 29-ти туров РПЛ грозненская команда имеет на собственном счету 49 набранных баллов. Она располагается на 5-й строчке в турнирной таблице. Отметим, что ранее "Ахмат" никогда не выигрывал золотые медали отечественного первенства.
Полузащитник "Оренбурга" Вера: "Ахмат" имеет потенциал бороться с "Зенитом" за победу в РПЛ
Аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера ответил на вопрос о том, какая команда способна побороться с петербургским "Зенитом" за золото в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Матч ТВ"