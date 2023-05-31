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Кучаев – о своей игре после зимней паузы: оценка отрицательная, потому что я мало появляюсь на поле

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Футболист столичного ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос о том, как он оценивает свою игру во второй части нынешнего сезона.
Фото: РИА Новости
– Сложно дать оценку моей игре в отрезке после зимних сборов. Конечно, многое хотелось бы улучшить. Оценка не может быть положительной, потому что мало играю. В положительном ключе тут говорить сложно, – передает слова Кучаева "Матч ТВ".

Во второй части нынешнего сезона полузащитник Константин Кучаев принял участие в 6-ти матчах столичного ЦСКА. Всего в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги футболист "армейцев" выходил на поле в 13-ти поединках. Он сумел записать на свой счет 2 гола и 4 результативные передачи. Действующее соглашение Кучаева с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В настоящий момент времени ЦСКА идет на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре чемпионата страны "армейцы" сыграют против "Ростова". Данная встреча состоится 3 июня.


ЦСКА Кучаев
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