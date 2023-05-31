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Игрок "Динамо" Макаров – об отставке Йокановича: когда происходит какая-то смена, всегда воодушевление

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Российский футболист "Динамо" Денис Макаров поделился мыслями по поводу состояния команды после отставки Славиши Йокановича.
Фото: "СЭ"
- Конечно, когда происходит какая-то смена, всегда воодушевление. Но тут тяжело что-то исправить за несколько туров до конца. Наверное, придется уже думать в новом сезоне, начинать с нуля и снова сыгрываться, - приводит мнение Макарова "СЭ".

Денис Макаров, играющий на позиции правого атакующего полузащитника, в текущем сезоне провел в бело-голубой футболке 33 встречи. За этот отрезок игрок сумел забить 6 голов. Также в активе Дениса 1 голевой пас. "Динамо" проваливает текущий сезон. Коллектив за 1 тур до конца располагается на 7-й строчке, опережая "Оренбург", идущий на строчку ниже, всего на 2 турнирных балла. В 30-м туре команды сыграют между собой. В данный момент руководство "Динамо" пребывает в поисках нового рулевого. Недавно сербский тренер Славиша Йоканович, руководивший москвичами, был уволен со своего поста.


Макаров Динамо
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