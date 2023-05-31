- Описать сезон "Торпедо" одним словом? Сейчас перечисление нецензурных слов в голове закончится, скажу. Ну а что здесь придумывать, все очевидно — место в турнирной таблице написано, количество побед и поражений, разница мячей всем известны, нет смысла придумывать эпитеты. Неудовлетворительный, по-другому никак не скажешь, - приводит комментарий Савина "РБ Спорт".
В этот уик-энд "Торпедо" проведет свой последний поединок в рамках РПЛ. Соперником черно-белого коллектива станет другой столичный клуб "Локомотив". Автозаводцы потеряли даже математическую возможность остаться в РПЛ еще в 27-м туре, разгромно уступив ЦСКА Владимира Федотова (3:0). Примечательно, что "Торпедо" только в этом сезоне вернулось в РПЛ. Ранее столичный клуб выступал в РПЛ в сезоне 2014/2015. Отметим, что и тогда, клуб провел в высшем дивизионе всего 1 год.
В этом сезоне "Торпедо" набрало всего 13 баллов. Коллектив за 29 туров выиграл только 3 раза, потерпев 22 поражения. Еще 4 раза черно-белые сыграли вничью. У руля столичного коллектива находится испанец Жозеп Клотет, возглавивший команду только в марте. По слова руководства испанец продолжит работу в Первой лиге.
Президент "Торпедо" Савин: сезон команды одним словом? Неудовлетворительный
Президент "Торпедо" Ярослав Савин поделился своей точкой зрения на выступление московского коллектива в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"