"Пока Марцел с нами. Интерес из ОАЭ и Китая? Агенты ведут работу, это всегда будет. Но в клуб никто не обращался. Иногда информация бывает правдивая, иногда нет. Мы спокойно на это реагируем", - приводит слова Андреева "СЭ".
Напомним, ранее агент главного тренера "Оренбурга" Марцела Лички Сергей Новиков заявил, что со стороны некоторых турецких, арабских и китайских клубов существует интерес к чешскому специалисту.
45-летний наставник возглавляет оренбургский клуб с августа 2020 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Под его руководством "Оренбург" в текущем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. До окончания текущего розыгрыша чемпионата России осталось провести один тур.
Спортивный директор "Оренбурга" - об интересе к Личке из ОАЭ и Китая: в клуб никто не обращался
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что в клуб никто не обращался по поводу наставника команды Марцела Лички.
Фото: ФК "Оренбург"