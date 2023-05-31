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Гаджиев: четвертая часть РПЛ на грани вылета - это много

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Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев считает, что в РПЛ слишком большая зона вылета.
Фото: Sportbox.ru
- Увеличить зону вылета в РПЛ и количество команд в стыковых матчах? Не считаю, что это правильно, потому что и сейчас зона большая. Четыре команды могут вылететь - это и так 25%. Четвертая часть на грани вылета. Это много, а не мало. Когда даже такой регламент принимался, то многие эксперты считали, что двух команд достаточно. Еще и потому, что тем командам, которые могут подняться в РПЛ, нужна адаптация.

За один тур до окончания текущего розыгрыша российской Премьер-лиги досрочно стали известны команды, которые точно перейдут в Первую лигу на будущий год. Ими стали столичное "Торпедо", набравшее всего 13 очков в 29 матчах и подмосковные "Химки", в копилке которых 18 баллов. В зоне стыковых матчей за право остаться на следующий сезон в РПЛ с 27 набранными очками расположились "Пари Нижний Новгород" и самарские "Крылья Советов", набравшие 29 баллов. Также не может себя чувствовать в безопасности и воронежский "Факел", имеющий гандикап от зоны стыков всего в одно очко.

Источник: Legalbet


Гаджиев Динамо Мх
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