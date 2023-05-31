- Первые две или три игры в "Крыльях" Писарский выглядел достаточно нормально. Думал, что все так и продолжится. Потом что-то случилось: или "Крылья" стали хуже играть или играют хуже, чем тот "Оренбург", из которого он уходил. У любого бомбардира бывают серии, когда не забиваешь. Но пока переход в "Крылья Советов" выглядит неубедительно. Однако все может измениться со следующего сезона.
В осенней части РПЛ Владимир Писарский выступал за "Оренбург" под фамилией Сычевой. В 19 матчах за оренбуржцев он оформил 17+2 и был одним из лучших бомбардиров чемпионата России нынешнего сезона. В зимнее трансферное окно 27-летний нападающий перебрался в "Крылья Советов". За самарский коллектив Писарский забивал исключительно в матчах Кубка России. На счету центрального форварда 3 мяча в 5 кубковых встречах. В российской Премьер-лиге Писарский за "Крылья Советов" в 11 поединках отдал две результативные передачи.
Источник: "Чемпионат"
Аршавин - о Писарском: пока его переход в "Крылья Советов" выглядит неубедительно
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал трансфер форварда Владимира Писарского из "Оренбурга" в "Крылья Советов".
Фото: "Чемпионат"