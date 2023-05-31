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Радимов: сезон для "Ростова" успешен уже, даже если команда не займёт призовые места

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился своими соображениями по поводу выступления "Ростова".
Фото: "Чемпионат"
- Я бы не мог поверить в начале сезона, что "Ростов" может попасть даже в первую пятёрку РПЛ. В чём феномен этой команды? Заслуга Карпина здесь есть, плюс хорошая работа всего тренерского штаба. А так, там играют талантливые пацаны, которым нужно было поверить в себя. Сезон для "Ростова" успешен уже, даже если команда не займёт призовые места. Но когда 29 туров борешься за медали, а в 30-м их не получаешь, то, конечно, осадок останется, - приводит мнение Радимова Metaratings.

В следующий уик-энд "Ростов" приедет в гости к Москву, где встретится с местным ЦСКА Владимира Федотова. Этот поединок важен с точки зрения борьбы за серебро. За 1 тур до конца первенства дончане идут на 4-й позиции, отставая от армейцев на 2 турнирных балла. Третьим идет "Спартак", который в параллельном поединке сыграет с "Крыльями Советов" из Самары. Красно-белый коллектив имеет в своем активе 54 очка.

Сегодня в СМИ появились сведения о том, что "Ростов" претендует на опорного хавбека Константина Марадишвили, планирующего летом сменить клубную прописку из-за нехватки игрового времени. При этом в клубе эту информацию не подтвердили. Напомним, что последний раз "Ростов" финишировал в тройке в сезоне 2015/2016. Тогда желто-синие заняли 2-е место и вышли в ЛЧ. Рулевым "Ростова" был Курбан Бердыев. Сейчас командой руководит Валерий Карпин.


Радимов Ростов Карпин
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