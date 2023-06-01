Как сообщает источник, руководство "Спартака" рассматривает вариант с арендой на будущий сезон одного из своих вратарей. В столичном клубе выбирают между Александром Максименко и Ильей Свиновым. Напомним, что Свинов вернется в стан "красно-белых" по истечении арендного соглашения с воронежским "Факелом" в конце этого сезона. Также отмечается, что в случае хорошего предложения не исключена продажа одного из голкиперов. Александр Селихов будет в "Спартаке" основным стражем ворот.
Максименко в текущем сезоне принял участие в 13 встречах за "Спартак". На счету 25-летнего футболиста 13 пропущенных мячей и 5 игр на ноль. 22-летний голкипер "Факела" Свинов пропустил 35 голов в 24 матчах за воронежский клуб. Также в его активе 7 "сухих" поединков.
Источник: Metaratings.ru
Один из вратарей "Спартака" Максименко или Свинов следующий сезон может провести в аренде
Один из голкиперов московского "Спартака" Александр Максименко или Илья Свинов может отправиться в аренду.
Фото: "СЭ"