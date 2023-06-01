– Скорее всего, Промес предпочтет остаться в России. Деньги здесь, жизнь в Москве неплохая. Лучше в Москве на свободе, чем в Нидерландах в хорошей тюрьме. Теперь он наверняка может завершит карьеру в "Спартаке". А какая теперь заграница ему?
Если бы не было ситуации в Украине, то по заявлению нидерландской прокуратуры Россия посадила бы его в самолет и отправила домой. Сейчас просто нет никакого взаимодействия между органами правопорядка этих стран. А так статья ужасная. Если он поедет, например, на сборы в ОАЭ, его сразу вышлют в Нидерланды, – приводит слова Червиченко "Матч ТВ".
Накануне стало известно, что Промесу официально предъявлено обвинение в контрабанде кокаина. Крупная партия наркотиков была перехвачена в Бельгии еще в 2020 году.
Нападающий "Спартака" Квинси Промес признан лучшим футболистом месяца в составе красно-белых. 31-летний нидерландец получил подавляющее большинство голосов болельщиков по результатам опроса на официальных ресурсах клуба - 69%. Второе место в голосовании занял полузащитник Руслан Литвинов, у которого 19%. Замкнул тройку лучших хавбек Роман Зобнин - 8%.
В четырех играх "Спартака" в заключительном месяце весны 2023-го Промес отметился тремя голами и одним ассистом. Нидерландец с 20 забитыми мячами идет вторым в текущей гонке бомбардиров РПЛ.
Червиченко – о Квинси Промесе: статья ужасная. Лучше в "Спартаке" на свободе, чем в Нидерландах в хорошей тюрьме
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко обрисовал дальнейшие перспективы нападающего красно-белых Квинси Промеса на фоне обвинения в контрабанде наркотиков на родине в Нидерландах.
Фото: ФК "Спартак"