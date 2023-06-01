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Селюк: продление со Смоловым – самая большая ошибка "Динамо. Он не нужен команде

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость о том, что форвард сборной России Федор Смолов продлил контракт с московским "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
– Продление контракта со Смоловым считаю самой большой ошибкой "Динамо". Человеку платят 1,5 миллиона евро, а он забил 4 гола, остальные с пенальти. Он не нужен "Динамо". Из-за таких подписаний они и находятся там, где находятся. По "Локомотиву" и другим клубам мы знаем, что Смолов в раздевалке ничего не приносит. Он перетягивает на себя, тормозит атаки, – передает слова Смолова "Матч ТВ".

Ранее стало известно о том, что форвард Федор Смолов заключил новый контракт со столичным "Динамо". Он действует по схеме 1+1.

33-летний Федор Смолов является воспитанником бело-голубых. За основную команду "Динамо" нападающий выступал с 2007 года по 2015. В прошлом году россиянин вновь вернулся в стан московского клуба. В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу Смолов принял участие в 24-х поединках. Ему удалось записать на свой счет 10 забитых мячей и 2 результативные передачи.

В настоящий момент времени московское "Динамо" имеет в собственном активе 45 баллов. Столичная команда после 29-ти туров Российской Премьер-Лиги располагается на 7-й строчке в турнирной таблице. По итогам прошлого сезона бело-голубые сумели набрать 53 очка, что позволило им стать бронзовым призерами отечественного первенства.


Динамо Селюк Смолов
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