– Дан хочет вернуться в РПЛ. У него есть желание завоевать трофей в России. Но никаких предложений и звонков от клубов и руководителей не было. Мы не будет настаивать, чтобы Петреску брали в какой-то российский клуб. Если будут предложения, то будем их рассматривать, – цитирует Пырнэу "СЭ".
Ранее Дан Петреску уже работал в нескольких российских командах. 55-летний румынский специалист возглавлял краснодарскую "Кубань" и московское "Динамо".
Отметим, что в настоящий момент времени Дан Петреску является наставником клуба "ЧФР Клуж". Данную румынскую команду он возглавил в 2021 году (ранее он руководил ею в период с 2017 по 2018 года, а также в период с 2019 по 2020 года). Петреску удалось завоевать с "ЧФР Клуж" 4 чемпионских титула в румынском футбольном первенстве.
Петреску хочет вернуться к работе в Российской Премьер-Лиге
Румынский специалист Дан Петреску хочет вернуться в Российскую Премьер-Лигу, сообщает его агент Николай Пырнэу.
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