– Владимир очень ярко стартовал в текущем сезоне, прошлый сезон тоже завершил ярко. Он влюбил в себя часть футбольной общественности, но его переход в "Крылья Советов", возможно, был неправильно обставлен или неправильно им самим воспринят. Может, он поторопился. Наверное, он окончательно не собрался с мыслями. Я смотрю все матчи самарцев и вижу, что он старается, но вижу, что игра не его. В "Оренбурге" он просто играл столба, а скрипками были аргентинцы. Помните, что Калачёв однажды сказал, что лучшее место, в которое он подавал, - это голова Дзюбы? Моё мнение, что это примерно относится и к Писарскому. Его партнёры помогли ему реализоваться, а он находился в нужном месте в нужное время. Тот же Дзюба - король штрафной. Если сравнивать их двоих, я отдам предпочтение Артёму. Моё скромное мнение, что Писарскому пока рано находиться в этом списке, – передает слова Маслова "Евро-Футбол".
27-летний Владимир Писарский начал текущий сезон Российской Премьер-Лиги в стане "Оренбурга". За 15 матчей, проведенных в составе данного клуба, отечественный форвард сумел записать на свой счет 14 забитых мячей и 1 результативную передачу. В январе 2023 года Писарский перешел из "Оренбурга" в "Крылья Советов". Самарский клуб выложил за трансфер Владимира 1,35 миллионов евро. В 11-ти матчах чемпионата России за "волжан" форвард сумел отличаться лишь 1 ассистом, не забив ни одного гола.
34-летний Артем Дзюба начал выступать в нынешнем розыгрыше чемпионата России лишь со второй его части. Форвард московского "Локомотива", который недавно подписал новое соглашение с "железнодорожниками" (до 2024 года – с возможностью продления еще на сезон), успел принять участие в 10-ти матчах. Он смог отметиться не только 8-ю забитыми мячами, но и 5-ю результативными передачами.
Маслов: переход в "Крылья" был неправильно воспринят Писарским. Ему рано находиться в одном списке с Дзюбой
Экс-президент "Торпедо" Денис Маслов высказался о включении нападающего "Крыльев Советов" Владимира Писарского в число номинантов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ.
Фото: "СЭ"