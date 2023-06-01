"В Аргентине тоже есть стадионы, расположенные как арена "Оренбурга" - не в центре города. Мне наш дом очень нравится. Стадион "Оренбурга" - "кладбище слонов", потому что никакой топ-клуб не может нас обыграть там. Мы в команде так и говорим: "Оренбург" - "кладбище слонов", - цитирует игрока "РБ Спорт".
24-летний аргентинец Габриэль Флорентин, играющий на позиции атакующего полузащитника, перешел в "Оренбург" летом прошлого года из "Архентинос Хуниорс". В 23 матчах за оренбургскую команду хавбек забил три гола и отдал пять результативных передач партнерам.
"Оренбург" за один тур до конца текущего розыгрыша российской Премьер-лиги расположился в середине турнирной таблицы. Коллектив Марцела Лички набрал 43 очка в 29 турах и занимает 8-е место. Напомним, в этом сезоне за своем домашнем поле оренбуржцы не уступили ЦСКА (2:2), обыграли "Спартак" (2:0) и сыграли вничью с "Зенитом" (2:2).
Флорентин: стадион "Оренбурга" - "кладбище слонов". Никакой топ-клуб не может нас обыграть там
Атакующий хавбек "Оренбурга" Габриэль Флорентин рассказал, как в команде называют домашнюю арену.
Фото: "Чемпионат"