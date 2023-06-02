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Канчельскис – о зарплатах российских футболистов: просто кошмар! 80 % игроков не заслуживают этих денег

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Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о текущем уровне заработной платы российских игроков.
Фото: Getty Images
– Как устроены зарплаты в российском футболе — просто кошмар! Молодых парней заваливают деньгами так, что у них вообще весь интерес к футбольному развитию пропадает. Некоторые к 23 годам уже получают такие деньги, с которыми попросту не справляются. 80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают. Рынок зарплат в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество футбола в 2-3 раза ниже. Разве это адекватно? Это не способствует развитию футбола в стране, поэтому уровень игры падает с каждым годом все сильнее, — передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".

54-летний Андрей Канчельскис является бывшим футболистом сборных СССР и России. Его профессиональная взрослая карьера в качестве игрока длилась в период с 1988 года по 2006. Полузащитник успел поиграть за такие команды, как английские "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон", итальянскую "Фиорентину" и шотландский "Рейнджерс". Отметим, что в составе молодежной сборной Советского союза Канчельскис смог завоевать золотые медали чемпионата Европы. Кроме того, Андрею Антанасовичу удалось дважды выиграть Английскую Премьер-Лигу (в сезонах 1992-1993 и 1993-1994 – оба раза в составе "Манчестер Юнайтед"), а также стать победителем кубковых турниров в Шотландии и на Туманном Альбионе. Он является одним из самых титулованных игроков в истории отечественного футбола.

В настоящее время большинство клубов Российской Премьер-Лиги не раскрывают официальную информацию о том, сколько зарабатывают их футболисты. Но не секрет, что широкая масса болельщиков сходится во мнении, что игроки получают слишком большую заработную плату, которая не соответствует их уровню игры.


Канчельскис
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