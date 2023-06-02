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Официально: "Оренбург" подписал контракт с нападающим "Спартака" Оганесяном до 2026 года

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подтвердил заключение соглашения с форвардом "Спартака" Степаном Оганесяном.
Фото: ФК "Оренбург"
Контракт между сторонами рассчитан на три года - до конца сезона-2025/26.

– Сегодня подписали контракт с Оганесяном на 3 года. Отдельные пункты утрясали вплоть до сегодняшнего дня, сложностей не было. Он прибавил в "Оренбурге". Это молодой футболист, и все у него впереди. Мы сделали хорошее приобретение, – цитирует Еремякина "Матч ТВ".

Нападающий "Спартака" Степан Оганесян перешел в "Оренбург" летом прошлого года, заключив договор аренды. В составе южноуральской команды он записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу. С сегодняшнего дня "Оренбург" получил все права на 21-летнего футболиста, оформив полноценный трансфер.

Перед заключительным туром команда Марцела Лички замыкает топ-8 в таблице РПЛ. Южноуральский коллектив на 2 очка отстает от идущего седьмым "Динамо" и на один балл опережает ближайшего преследователя "Локомотив". В случае домашней победы в последнем матче сезона над бело-голубыми "Оренбург" завершит чемпионат России на наивысшей седьмой строчке в истории клуба.


Оренбург Спартак Оганесян Российские трансферы
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