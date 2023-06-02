Матчи Скрыть

Холанд – о возможном требле: было бы нереально это сделать. Меня купили для того, чтобы выиграть ЛЧ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Норвежский футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился своими соображениями по поводу возможного завоевания требла.
Фото: Getty Images
- Было бы нереально сделать это. Меня купили для того, чтобы сделать это [выиграть ЛЧ], конечно. Нам не нужно это скрывать. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Это моя самая большая мечта, и, надеюсь, мечты сбываются, - приводит комментарий Холанда BBC Sport.

"Манчестер Сити" на пороге исторического достижения. Клуб впервые в своей истории может оформить требл. Для этого горожанам необходимо одержать две победы. Сначала дружине Хосепа Гвардиолы нужно обыграть своих соседей "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии. А затем манчестерский коллектив должен побеждать "Интер" в финале ЛЧ. Примечательно, что "Ман Сити" еще не побеждал в этом турнире. Ранее команда выиграла АПЛ. Этим успехам английского клуба помог трансфер норвежского бомбардира Эрлинга Холанда. Форвард отлично вписался в команду и начал сразу же колотить голы. В 51 поединке норвежец сумел отметиться 52 точными ударами. Также в активе Эрлинга 9 голевых пасов.


Холанд Манчестер Сити
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Малком - о словах Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро: без Артема мы остались сильнейшей командой России
Капелло – о признании Кварацхелии лучшим игроком сезона в Серии А: абсолютно заслуженно. Согласен с выбором!
"Мутко против": крымская "Таврия" не подала документы в ФНЛ-1 из-за нежелания президента клуба переходить в Россию 2
Болельщики "Алании" – президенту РФ Путину: рассчитываем на то, чтобы во главу угла ставился спортивный принцип
Селихов и Дуарте пропустят выездной матч "Спартака" с "Крыльями Советов" из-за простуды 1
Хаджи – о шансах "Спартака" в Самаре: опять от кого-то зависим. И так очень часто эксклюзив
Хвича Кварацхелия – лучший игрок в Серии А сезона 2022/23 2
Малком: с таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в ЛЧ 9
"Бавария" готова предложить "Ювентусу" за форварда Влаховича 55-60 млн евро. Туринцы хотят получить больше
Дзюба: верю ли в реинкарнацию? Я во все верю!
Холанд – о возможном требле: было бы нереально это сделать. Меня купили для того, чтобы выиграть ЛЧ
Малком: советуется ли Семак по поводу новичков из Бразилии? Он может спросить мое мнение о том или ином игроке 1
Самолет с футболистами "Спартака" попал в грозу перед посадкой в аэропорту под Самарой 2
Официально: "Оренбург" подписал контракт с нападающим "Спартака" Оганесяном до 2026 года
Футболист "Наполи" Осимхен признан лучшим нападающим сезона в Серии А