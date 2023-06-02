Холанд – о возможном требле: было бы нереально это сделать. Меня купили для того, чтобы выиграть ЛЧ

Норвежский футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился своими соображениями по поводу возможного завоевания требла.

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- Было бы нереально сделать это. Меня купили для того, чтобы сделать это [выиграть ЛЧ], конечно. Нам не нужно это скрывать. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Это моя самая большая мечта, и, надеюсь, мечты сбываются, - приводит комментарий Холанда BBC Sport.



"Манчестер Сити" на пороге исторического достижения. Клуб впервые в своей истории может оформить требл. Для этого горожанам необходимо одержать две победы. Сначала дружине Хосепа Гвардиолы нужно обыграть своих соседей "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии. А затем манчестерский коллектив должен побеждать "Интер" в финале ЛЧ. Примечательно, что "Ман Сити" еще не побеждал в этом турнире. Ранее команда выиграла АПЛ. Этим успехам английского клуба помог трансфер норвежского бомбардира Эрлинга Холанда. Форвард отлично вписался в команду и начал сразу же колотить голы. В 51 поединке норвежец сумел отметиться 52 точными ударами. Также в активе Эрлинга 9 голевых пасов.