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Колыванов - о матче ЦСКА с "Ростовом": нас ждет игра нервов. Еще и "Спартак" на пятки наступает

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Экс-нападающий "Динамо" и сборной России Игорь Колыванов дал прогноз на матч 30 тура РПЛ ЦСКА - "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
- Если смотреть по турнирной таблице, то ЦСКА просто нужно одержать победу над "Ростовом", и я склоняюсь к этому варианту. Команда Карпина провела неплохой сезон, за исключением нескольких последних матчей. Нас ждет игра нервов. Каждая команда отдает себе отчет, что нужно побеждать. А там еще и "Спартак" на пятки наступает. Голов ожидаю как можно больше. Чем больше, тем лучше, примерно 3-4, - передает слова Колыванова Sport24.

В рамках 30 тура Российской премьер-лиги в Москве состоится матч ЦСКА - "Ростов", участники которого ведут очную борьбу за медали чемпионата России. Также в этой гонке участвует московский "Спартак", играющий в 30 туре на выезде против самарских "Крыльев Советов". Перед началом матчей последнего игрового дня ЦСКА идет на втором месте с 55 очками, третью строчку занимают красно-белые (54 очка), "Ростов" набрал 53 очка и находится в турнирной таблице на четвертой позиции.

ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» бьются за медали, волжане и «Факел» хотят выжить без стыков. Все интриги последнего тура РПЛ


ЦСКА Ростов Спартак Колыванов
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