- Чемпионат России стал слабее, и это логично. Местные соревнования должны подкрепляться европейскими турнирами, на которых вы будете соревноваться с другими странами, соревноваться с сильнейшими. Теперь ценится только чемпион, остальные места не имеют значения. Стоит ли поменять формат РПЛ? Интрига и мотивация появляются только от возможности играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, - передает слова Рианчо Metaratings.ru.
В феврале 2022 года УЕФА вызванным политическими причинами решением отстранил все российские клубы и сборные от международных матчей под своей эгидой. Как следствие, клубы Российской премьер-лиги полностью пропустили текущий евросезон-2022/2023 и пропустят следующий евросезон-2023/2024.
Перед последним туром РПЛ чемпион страны уже известен - это петербургский "Зенит". Упорную борьбу за медали национального первенства ведут ЦСКА, "Спартак" и "Ростов", дистанция между этими клубами в турнирной таблице составляет от одного до двух очков при очной встрече ЦСКА и "Ростова" в завершающем матче.
ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» бьются за медали, волжане и «Факел» хотят выжить без стыков. Все интриги последнего тура РПЛ
Рианчо: чемпионат России стал слабее. Интрига и мотивация появляются только от возможности играть в ЛЧ и ЛЕ
Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказал мнение об изменении уровня РПЛ.
Фото: РПЛ