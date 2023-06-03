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Кузьмичев: Мантуан не уровень "Зенита". Это спорная покупка петербургского клуба

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Известный футбольный функционер Владимир Кузьмичев прокомментировал новость о том, что петербургский "Зенит" договорился о выкупе полузащитника Густаво Мантуана из бразильского "Коринтианса".
Фото: ФК "Зенит"
– У меня нет полной уверенности в том, что покупка Мантуана стоящая. Для того, чтобы это понимать надо находится внутри, видеть тренировочный процесс. По внешней картинке Мантуан не уровень "Зенита". Для меня это спорная покупка, – передает слова Кузьмичева "РБ Спорт".

Ранее стало известно о том, что петербургский "Зенит" решил выкупить 21-летнего бразильца Густаво Мантуана в летнее трансферное окно. В СМИ писали, что сине-бело-голубые уже согласовали детали трансфера южноамериканца из "Коринтианса", у которого они арендовали его прошлым летом.

В этом сезоне Густаво Мантуан успел сыграть в 21-м поединке чемпионата России по футболу. Бразилец набрал 9 баллов за результативность (6 голов и 3 ассиста). Также полузащитник завоевал золотые медали РПЛ в составе клуба с берегов Невы. Отметим, что "Зенит" намерен подписать Мантуана до лета 2026 года.


Зенит Мантуан Кузьмичев
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