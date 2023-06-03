- В целом, нормальный сезон. Жалко, что не удалось побороться за медали. Переживал, нервничал. Расстроился тоже. Но это футбол. ЦСКА сегодня был лучше, поэтому они победили. Оценить сезон одним словом? Больше позитив. Много над чем надо работать. Грустно, что в последнем матче такое случилось. Будущее в "Ростове"? Потом. Пусть руководство решает. Я остаюсь в "Ростове", - приводит комментарий Глебова "СЭ".
"Ростов" финишировал на 4-й строчке РПЛ по итогам сезона. Это лучший результат дончан с сезона 2015/2016. Тогда южный коллектив, возглавляемый Курбаном Бердыевым, занял 2-е место. В этом сезоне команда Валерия Карпина одержала 15 побед, 8 раз сыграла вничью и 7 раз проиграла. "Ростов" забил 48 голов, пропустив при этом 44 мяча. Одним из героем такого успеха ростовчан стал их капитан Данил Глебов. Опорный хавбек провел в желто-синей майке 38 встреч. За этот отрезок игрок сборной России сумел забить 4 гола. Также в активе Данила 5 голевых пасов. Ранее в СМИ появились сведения о том, что в услугах Глебова заинтересован столичный "Спартак". Но недавно "Ростов" пролонгировал трудовой договор со свои лидером и капитаном.
Глебов – о будущем: я остаюсь в "Ростове"
Российский футболист "Ростова" Данил Глебов высказался по поводу успешности сезона дончан, а также прокомментировал свое будущее.
Фото: "Чемпионат"