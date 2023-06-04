"Клуб готовит свое предложение, и мы ожидаем, что оно будет лучше предыдущего, потому что эта подготовка уже занимает около месяца", - цитирует агента "СЭ".
Центральный форвард из Черногории Лука Джорджевич перешел в "Сочи" осенью 2022 года, подписав контракт с клубом до конца этого сезона. В 17 матчах за сочинский коллектив 28-летний нападающий отличился двумя забитыми мячами и двумя голевыми ассистами.
"Сочи" набрал 38 очков и завершил текущий розыгрыш российской Премьер-лиги на десятой строчке в турнирной таблице. В 30-м туре чемпионата России сочинцы на выезде уступили "Уралу" со счетом 1:0.
Агент Джорджевича: ожидаем, что предложение "Сочи" будет лучше предыдущего
Агент нападающего "Сочи" Лука Джорджевича Игорь Глушевич рассказал, что его клиент ждет улучшенного предложения от клуба.
Фото: ФК "Сочи"