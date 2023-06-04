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Президент "Оренбурга": 5–7 июня мы объявим о трех трансферах на вход. Два иностранца, один из них аргентинец

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин поделился информацией о новых трансферах клуба.
ФК "Оренбург"
- Спортивный директор сегодня отправился в Москву и частично не секрет, что 5–7 июня мы объявим о трех трансферах на вход. Два иностранца, один из них аргентинец. Все будет, если они успешно пройдут медицинский осмотр и не возникнет никаких проблем при подписании личных условий. – приводит комментарий Еремякина "Матч ТВ".

Текущий сезон РПЛ стал первым для "Оренбурга" после возращения в РПЛ. По итогам 30 туров южноуральцы показали исторический результат, заняв 7-ю позицию. Ранее коллектив не поднимался так высоко. Этому успеху, помимо отличной работы тренера Марцела Лички, способствовала качественная трансферная политика. Минувшим летом клуб подписал 4 латиноамериканских футболиста. Южноуральский коллектив пополнили три аргентинца – вингер Брайн Мансилья и атакующие хавбеки Лукас Вера и Габриэл Флорентин. Также команду полнил нападающий из Коста-Рики Джимми Марин. Прошлом зимой Оренбург приобрел еще одного аргентинца. В Россию перебрался защитник Матиас Перес. Отметим, что некоторые источники сообщают о том, что к игрокам "Оренбурга" существует интерес от российских и зарубежных команд.


Еремякин Оренбург
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