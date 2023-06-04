– Да, может где-то "Спартаку" не везло, где-то можно судейские ошибки приплести, но в целом монолитности в игре не было. Летом клубу надо что-то пересматривать. Сейчас красно-белые отошли от всех околофутбольных тем. Тут работа тренера, коллектива в целом.
Футболисты должны понимать, что вторая часть сезона была скомканной. Каждый должен задуматься. Абаскаль тоже учится на своих ошибках, он же тоже человек, а не робот, но все надо исправлять. Если все будет спокойно вокруг команды, то "Спартак" в следующем сезоне снова поборется за медали РПЛ, – цитирует Билялетдинова Metaratings.
Нынешний сезон стал для "Спартака" первым без Леонида Федуна. Экс-владелец московского клуба в августе передал 100% акций "Лукойлу". Команда Гильермо Абаскаля не сумела защитить Кубок России, сенсационно вылетев в нижней сетке Пути регионов от тольяттинского "Акрона". В чемпионате России болельщики были вправе ожидать от красно-белых как минимум серебряных медалей.
"Спартак" завершил первую часть сезона на второй строчке таблицы РПЛ. Однако на весеннем отрезке "Спартак" выступал нестабильно. В заключительном туре "народная команда" потерпела минимальное выездное поражение от "Крыльев Советов" со счетом 0:1 и финишировала на третьем месте.
Билялетдинов: если все будет спокойно вокруг команды, то "Спартак" в следующем сезоне снова поборется за медали РПЛ
Экс-футболист "Спартака" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов назвал условие, при котором красно-белые будут претендовать на медали в чемпионате России-2023/24.
Фото: ФК "Спартак"