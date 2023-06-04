- Пообщался ли с Карпиным? Да, поздоровались с ним. Мы же не в каменном веке живем. Встретились, поздоровались, улыбнулись. Никаких претензий нет. У нас давно с ним зарыт топор войны, - приводит комментарий Дзюбы Sport24.
В этом сезоне Артем Дзюба, защищая цвета "Локомотива", сумел отметиться 8 голами и 5 голевыми пасами в 11 встречах РПЛ. Российский специалист Валерий Карпин одновременно руководит "Ростовом" и сборной России. С дончанами Валерий сумел добиться неплохого результата в этом сезоне первенства, заняв 4-е место по итогам 30 туров. Между Дзюбой и Карпиным ранее был серьезный конфликт. Тренер и игрок поссорились во время совместной работы в "Спартаке". На протяжении долгого времени Артем и Валерий обменивались колкостями в адрес друг друга. Дзюба еще ни разу не участвовал в сборах национальной дружине при Карпине. При этом недавно игрок и тренер провели ряд совместных бесед.
Дзюба – о Карпине: топор войны давно зарыт
Футболист "Локомотива" Артем Дзюба рассказал о встрече с Валерием Карпиным.
Фото: "Чемпионат"