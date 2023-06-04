- Ко мне из "Динамо" по поводу работы главным тренером никто не обращался, - приводит комментарий Черчесова Sport24.
"Динамо" провалило прошедший сезон РПЛ. Столичный коллектив, который в прошлом году завоевал бронзовые медали, набрал 45 очков и финишировал на 9-й позиции. В сезон москвичи входили с сербским тренером Славишей Йокановичем. Но незадолго до конца чемпионата тренер был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
Сейчас боссы "Динамо" находятся в поисках тренера. В СМИ появлялись сведения о том, что одним из кандидатов на вакантный пост является рулевой "Ференцвароша" Станислав Черчесов, который второй год подряд приводит коллектив из Будапешта к чемпионству.
Черчесов: ко мне из "Динамо" никто не обращался
Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился информацией об интересе к нему со стороны "Динамо".
Фото: "Чемпионат"