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Черчесов: ко мне из "Динамо" никто не обращался

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Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился информацией об интересе к нему со стороны "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
- Ко мне из "Динамо" по поводу работы главным тренером никто не обращался, - приводит комментарий Черчесова Sport24.

"Динамо" провалило прошедший сезон РПЛ. Столичный коллектив, который в прошлом году завоевал бронзовые медали, набрал 45 очков и финишировал на 9-й позиции. В сезон москвичи входили с сербским тренером Славишей Йокановичем. Но незадолго до конца чемпионата тренер был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Сейчас боссы "Динамо" находятся в поисках тренера. В СМИ появлялись сведения о том, что одним из кандидатов на вакантный пост является рулевой "Ференцвароша" Станислав Черчесов, который второй год подряд приводит коллектив из Будапешта к чемпионству.


Черчесов Динамо Ференцварош
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