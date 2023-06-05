- За какие места "Локомотив" будет бороться в следующем сезоне? Многое будет зависеть от сохранения состава, иностранных футболистов и от усилений. Есть отдельные позиции у железнодорожников, которые надо укрепить. Это оборона и атака. Составить конкуренцию "Зениту" в следующем сезоне "Локомотиву" будет практически невозможно. А за призовые места красно-зеленые могут побороться.
Московский "Локомотив" набрал 45 очков в 30 турах и завершил этот сезон на восьмом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В 13 матчах весенней части чемпионата России "железнодорожники" потерпели всего одно поражение и дважды сыграли вничью, выиграв остальные 10 встреч. Отрыв от замыкающего топ-3 столичного "Спартака" составил 9 очков. "Зенит" финишировал с 70 баллами. Клуб с берегов Невы обеспечил себе золотые медали за четыре тура до окончания первенства страны. Этот чемпионский титул стал для "сине-бело-голубых" пятым в пяти последних сезонах.
Источник: Metaratings.ru
Бышовец: составить конкуренцию "Зениту" в следующем сезоне "Локомотиву" будет практически невозможно
Экс-наставник "Локомотива" Анатолий Бышовец считает, что "Локомотив" не сможет составить конкуренцию "Зениту" в следующем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"