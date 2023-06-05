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Спортивный директор "Вероны" - о будущем Гайча: на данный момент ничего не решено

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Спортдиректор итальянской "Вероны" Франческо Маррокку прокоментировал будущее форварда Адольфо Гайча, который был арендован у ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Нам предстоит еще одна игра. На данный момент ничего не решено. Все будет известно примерно через неделю", - цитирует Маррокку Sport24.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у "Вероны" есть договоренность с ЦСКА о выкупе нападающего Адольфо Гайча, если итальянский клуб не вылетит из Серии А. Очный поединок за сохранения прописки в высшем дивизионе чемпионата Италии "Верона" - "Специя" пройдет позже, дата пока неизвестна.

24-летний аргентинец перешел в "Верону" из московского ЦСКА в январе этого года в аренду до конца сезона. В активе Гайча 16 матчей за итальянскую команду, в которых он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.


ЦСКА Гайч Верона
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