"Щенников? Так далеко не думали, его кандидатуру не рассматривали. Может, в порядке изучения или оценки что-то и было, но я только в последний момент подключаюсь", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".
Напомним, на прошлой неделе московский ЦСКА официально объявил о том, что защитник Георгий Щенников покинет клуб в конце этого сезона.
32-летний игрок находился в системе "армейцев" с 2003 года. В этом сезоне Щенников принял участие всего в трех матчах РПЛ и в трех встречах Кубка России за ЦСКА, в которых не отличился голевыми действиями.
Президент "Оренбурга" Еремякин: кандидатуру Щенникова не рассматривали
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что клуб не рассматривал вариант с подписанием защитника Георгия Щенникова.
Фото: ПФК ЦСКА