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Президент "Оренбурга" Еремякин: кандидатуру Щенникова не рассматривали

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что клуб не рассматривал вариант с подписанием защитника Георгия Щенникова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Щенников? Так далеко не думали, его кандидатуру не рассматривали. Может, в порядке изучения или оценки что-то и было, но я только в последний момент подключаюсь", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".

Напомним, на прошлой неделе московский ЦСКА официально объявил о том, что защитник Георгий Щенников покинет клуб в конце этого сезона.

32-летний игрок находился в системе "армейцев" с 2003 года. В этом сезоне Щенников принял участие всего в трех матчах РПЛ и в трех встречах Кубка России за ЦСКА, в которых не отличился голевыми действиями.


Еремякин Оренбург Щенников
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