– Обидно, что проиграли. Считаю, что в первом тайме должны были забивать свои моменты и все решать. Но получилось так, что пропустили обидный гол и не смогли выиграть. Вторая неприятная новость – ЦСКА победил в игре с "Ростовом". У нас не было никаких шансов занять второе место. В перерыве нам сказали счет матча ЦСКА. Понимали, "Спартаку" поможет лишь чудо, – цитирует Литвинова "Чемпионат".
"Спартак" финишировал на третьем месте по итогам завершившегося чемпионата России. Красно-белые набрали 54 очка и на 4 балла отстали от завоевавшего серебряные медали ЦСКА. "Армейцы" фактически обеспечили себе итоговое второе место еще к перерыву заключительного матча с "Ростовом", забив в ворота Сергея Песьякова четыре безответных гола. Во втором тайме красно-синие позволили гостям отметиться голом престижа. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Владимира Федотова.
"Спартак" в параллельном матче уступал "Крыльям" 0:1 к перерыву. Красно-белые упустили возможность сравнять счет, но нидерландский нападающий Квинси Промес не реализовал 11-метровый удар. Благодаря победе в заключительном туре "Крылья" сохранили прописку в РПЛ без "стыков".
Литвинов – о поражении от "Крыльев": в перерыве нам сказали счет матча ЦСКА. Понимали, "Спартаку" поможет лишь чудо
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал поражение в выездном матче заключительного тура РПЛ от "Крыльев Советов" (0:1) и "бронзу" чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"