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Судья Карасев: пока что УЕФА не выходит с нами на связь — просто тишина

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Российский арбитр Сергей Карасев высказался о связях с УЕФА.
Фото: "СЭ"
- Пока что УЕФА не выходит с нами на связь — просто тишина. Последний раз с Роберто Розетти общался в январе. Разговаривали просто на житейские темы —не по работе. Мы взрослые люди, оба все прекрасно понимаем, - приводит комментарий Карасева "Чемпионат".

Российский рефери Сергей Карасев долгое время работал на европейских матчах. В частности, Сергей обслуживал поединки Евро, ЧМ и Лиги чемпионов. Также россиянин получил право работать на Суперкубке Европы, он рассуживал "Челси" и "Вильярреал" (1:1, 7-6 пен.). В этом сезоне Карасев работал в 22 поединках во всех соревнованиях. За этот отрезок он показал 81 желтую карточку. Также в активе Сергея 7 красных карточек и 7 назначенных 11-метровых. Рефери из Москвы доверено судить стыковой матч между "Енисеем" из Красноярска и воронежским "Факелом". В июне Карасеву исполнится 44 года. Он является рефери ФИФА с 2010 года.


Карасев
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