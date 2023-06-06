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Агент Кокорина: "Фиорентина" изъявила желание вернуть Александра

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Тимофей Бердышев, агент нападающего Александра Кокорина, заявил о желании итальянской "Фиорентины" вернуть 32-летнего россиянина.
Фото: ФК "Арис"
Минувший сезон Кокорин провел в аренде в кипрском клубе "Арис" и стал лучшим футболистом чемпионата страны.

– "Фиорентина" изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг – вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста. Александр сейчас – игрок "Фиорентины", у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды, – цитирует Бердышева Sport24.

Действующий контракт "Фиорентины" с Кокориным рассчитан еще на сезон. В нынешней кампании Кокорин результативно выступал за "Арис", забив в чемпионате и Кубке Кипра тринадцать мячей и сделав шесть ассистов в 30 играх. Его команда стала чемпионом страны, а сам футболист удостоился награды лучшему игроку турнира. "Арис" не скрывает желания сохранить футболиста и выкупить контракт у "Фиорентины", которая не видела россиянина в своем составе.


Фиорентина Арис Кокорин Серия А
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