- В "Локомотив" пришел новый тренер - и дела наладились. Часто слышу, что в России плохо с тренерскими кадрами, из-за чего вынуждены возвращаться к иностранным специалистам. А если посмотреть на таблицу, то за исключением "Спартака", к которому у меня много вопросов, первыми пятью-шестью командами руководят отечественные специалисты. Тот же "Локомотив" в следующем сезоне будет серьезной конкуренцией всем с Михаилом Галактионовым на посту тренера. В России тренеры есть - и работают они вполне качественно, - передает слова Непомнящего "Чемпионат".
Московский "Спартак" завершил чемпионат России-2022/2023 на третьем месте, набрав 54 очка, в течение всего сезона командой руководил 34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. Помимо Абаскаля, остальные команды, вошедшие в топ-5 Российской премьер-лиги по итогам сезона, возглавляют отечественные специалисты - Сергей Семак ("Зенит", первое место, 70 очков), Владимир Федотов (ЦСКА, второе место, 58 очков), Валерий Карпин ("Ростов", четвертое место, 53 очка) и Сергей Ташуев ("Ахмат", пятое место, 50 очков).
39-летний Михаил Галактионов в конце ноября занял должность главного тренера находящегося на 14 месте московского "Локомотива" и поднял красно-зеленых на восьмое итоговое место, набрав с ними 32 очка в 13 матчах.
Непомнящий: за исключением "Спартака", к которому много вопросов, первыми 5-6 командами РПЛ руководят тренеры из России
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о работе российских тренеров в клубах РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"