- С Матвеем Сафоновым что-то происходит. Помните, раньше некоторые специалисты говорили, что у Акинфеева появился наследник. Время показало, что это не так. Во всяком случае пока. Голкипер "Краснодара" приостановился в развитии. В конце чемпионата уже в двух играх место в воротах "быков" занимал молодой Станислав Агкацев. Сафонов, возможно, как-то надломился психологически. Потерял уверенность.
24-летний голкипер Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". В этом сезоне вратарь сыграл 36 матчей за "быков" во всех турнирах, пропустил 52 мяча и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В завершившемся чемпионате России голкипер допустил несколько результативных ошибок, повлиявших на результат команды.
Напомним, 11 июня "Краснодар" Сафонова сыграет в Суперфинале текущего розыгрыша Кубка Росси против московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Матч состоится в Москве и пройдет на стадионе "Лужники". Начало встречи в 17:00 по москоскому времени.
Источник: "СЭ"
Орлов - о Сафонове: раньше кто-то говорил, что у Акинфеева появился наследник. Время показало, что это не так
Знаменитый футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов приостановился в развитии.
Фото: "Чемпионат"