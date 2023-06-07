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Metaratings: "Спартак" начал поиск возможной замены Квинси Промесу

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Московский "Спартак" приступил к поискам вингера на замену нападающему "Спартака" Квинси Промесу.
Фото: Twitter
Красно-белые активировались на фоне неопределенности с будущим своего лучшего бомбардира. Дело в том, что на 19 июня в Амстердаме назначено заседание суда, которое вынесет решение по уголовному делу о покушении Промеса на убийство двоюродного брата. Напомним, в 2020 году 31-летний нидерландец нанес ножевое ранение своему кузену. Промесу грозит два года лишения свободы. Кроме того, форварду "Спартака" предъявлено официальное обвинение по делу о контрабанде крупной партии кокаина, которое будет рассмотрено позднее.

В связи с этим селекционному департаменту клуба поручено найти вингера. Преимущество отдадут левоногим футболистам, возраст кандидатов должен попадать в диапазон от 23 до 28 лет. При этом отмечается, что подходящий кандидат может пополнить "Спартак", независимо от исхода уголовного дела Промеса, если устроит клуб.

В нынешнем сезоне Промес с 20 голами стал вторым бомбардиром РПЛ. Контракт нидерландца со "Спартаком" рассчитан еще на сезон.

Источник: Metaratings


Спартак Промес
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