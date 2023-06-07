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Карпин: зачем Глебову делать новый шаг, если в "Ростове" Глебов может делать ровно то же самое, что и в "Спартаке"?

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном переходе капитана дончан Данила Глебова в московский "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"
– Говорили с Глебовым по поводу его будущего. Не знаю, до какой степени слухи про него правда или нет, потому что на клуб, насколько знаю, никто не выходил.

Стоит ли ему сделать новый шаг в карьере? А зачем ему делать новый шаг, если в "Ростове" Глебов может делать ровно то же самое, что и в "Спартаке"? – подметил Карпин в интервью Sport24.

23-летний опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов принял участие в 38-ми играх за желто-синих в нынешнем сезоне, записав на свой счет четыре мяча при пяти ассистах. Его рыночная стоимость оценивается в 7,5 млн евро. На фоне слухов об интересе со стороны "Спартака" капитан дончан продлил контракт с южанами до конца сезона-2027/28. Прежнее соглашение истекало через год.

"Ростов" под руководством Валерия Карпина занял четвертое место в итоговой таблице РПЛ-2022/23. При этом клуб с берегов Дона до последнего тура претендовал на медали, но крупно уступил в заключительном матче сезона московскому ЦСКА на выезде - 1:4.


Ростов Спартак Карпин Глебов
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