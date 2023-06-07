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Борис Игнатьев: Евсеев не научил "Факел" играть лучше - он заставил его профессионально относиться к обязанностям

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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос об изменениях в воронежском "Факеле" после прихода на должность наставника команды Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Факел"
- Евсеев не научил команду играть лучше. Он заставил этот состав профессионально относиться к своим обязанностям. Команда боевитая и знает, что надо отрабатывать все 90 минут. Он говорит им играть так, как сам играл в свое время. Либо убьемся, либо останемся без очков, - передает слова Игнатьева "Евро-Футбол".

Воронежский "Факел" 7 июня со счетом 1:0 победил на выезде красноярский "Енисей" в первом стыковом матче за право выступления в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. По итогам чемпионата России-2022/2023 воронежцы заняли 14 место, набрав в 30 матчах 30 очков. В пяти заключительных турах "Факелом" руководил новый главный тренер Вадим Евсеев, с которым команда одержала 3 победы и потерпела 2 поражения, набрав в 5 матчах 9 очков.


Факел Евсеев Игнатьев Б
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