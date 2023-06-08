- В "Зените" собраны, на мой взгляд, сильнейшие российские игроки РПЛ. И даже если представить, что клуб вдруг покинут все иностранные футболисты, то ничего не изменится. Российским игрокам, защищающим цвета "Зенита", точно по силам завоевать золото и стать чемпионами страны, - приводит слова Малкома "СЭ".
"Зенит" из Санкт-Петербурга в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России, завоевав этот титул в пятый раз подряд. Костяк стартового состава сине-бело-голубых в течением сезона составляли легионеры - бразильские полузащитники Малком, Клаудиньо и Вендел, бразильский левый защитник Дуглас Сантос и центральный Родригао, колумбийский опорный полузащитник Вильмар Барриос. Из российских футболистов наибольшее игровое время получили полузащитник Далер Кузяев, голкипер Михаил Кержаков, правый защитник Вячеслав Караваев, вингер Андрей Мостовой, центральный защитник Дмитрий Чистяков, нападающий Иван Сергеев.
Малком: российским игрокам "Зенита" по силам завоевать золото. Если клуб покинут все легионеры, ничего не изменится
Бразильский вингер "Зенита" Малком высказал мнение о российских игроках сине-бело-голубых.