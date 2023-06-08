"Краснодар" активно интересуется 20-летним хавбеком "Пари Нижнего Новгорода" Ярославом Михайловым, сообщают СМИ.
По данным источника, наставник "быков" Владимир Ивич заинтересован в подписании Михайлова, и клуб готовит нижегородцам трансферное предложение. Сообщается, что к хавбеку проявляет интерес и московское "Динамо", которое пока не вступало в переговоры с волжанами. Кроме того, приоритетным правом выкупа футболиста обладает "Зенит", который следит за развитием ситуации.
Ранее стало известно, что "Пари Нижний Новгород" выкупил у сине-бело-голубых трансфер Михайлова, который выступал за нижегородцев на правах аренды. В уходящем сезоне хавбек провел за "Пари НН" 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Краснодар" интересуется хавбеком "Пари НН" Михайловым
По информации СМИ, "Краснодар" готовит предложение "Пари НН" по трансферу 20-летнего полузащитника Ярослава Михайлова.
Фото: ФК "Пари НН"