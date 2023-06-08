– Приезжает сейчас в Россию Клотет и во втором туре удаляется. Абаскаль тоже себя сначала нормально вел, а теперь запрыгал. Тренеры из-за рубежа видят, что что-то у нас происходит не то.
Понятно, что эта неадекватная реакция ничего не даст. И мне очень стыдно за эпизоды, которые у меня были. Я постарался потом принести всем судьям, с которыми встречался, извинения. Но иногда просто накрывает, и не могу ничего с собой сделать. Знаю, что это поборю, – приводит слова Калешина "СЭ".
Новый главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет получил красную карточку в своем дебютном матче у руля "автозаводцев" против "Спартака". Испанский специалист показал неприличный жест в адрес арбитра, за что был удален под занавес первого тайма. В ворота черно-белых в первом тайме дерби было назначено три пенальти.
Соотечественник Клотета – наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль – жестко раскритиковал судейство на одной из послематчевых пресс-конференций. КДК РФС приняло решение наложить денежный штраф на испанского тренера.
Калешин – о судействе в РПЛ: реакция тренеров из-за рубежа показывает, что у нас происходит что-то не то
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Евгений Калешин порассуждал о реакции иностранных тренеров на решения арбитров на матчах чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"